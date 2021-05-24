شركات السياحة: السعودية ستكون أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر

توقع محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إنّ المشاركة في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM بنسخته الـ28 والذي أُقيم بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 16 إلى 19 مايو الحالي لم تكن كبيرة، مقارنة بما قبل جائحة كورونا، حيث كانت مشاركات بعض الدول رمزية، لافتا إلى أنّ عدد العارضين من شركات السياحة والفنادق المصرية بالجناح المصري بالمعرض ليس بحجم المشاركين في نسخة عام 2019، مرجعا ذلك إلى ظروف فيروس كورونا ووجود بعض القيود على السفر بين الدول حاليا.

المشاركة في الملتقى العربي للسياحة والسفر

وأضاف فاروق لـ«الوطن»، أنّ تنظيم الملتقى في حد ذاته يمثل بادرة إيجابية لعودة الحياة إلى طبيعتها قريبا، حيث يهدف إلى تنشيط حركة السياحة البينية بين الدول العربية، ويشهد النصف الثاني من العام الحالي تنافسا بين مصر والإمارات والبحرين في جذب الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، موضحا أنّ عودة الحياة الطبيعية بمصر لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، يمنح مصر فرصة إضافية لتكون المقصد السياحي الأول لجذب السياح العرب خلال 2021.

السعودية في المركز الأول

وأوضح أنّه من المتوقع أن تحتل السعودية المركز الأول بين الدول العربية في إرسال السياح لمصر خلال النصف الثاني من العام الحالي، شريطة استمرار الحركة الجوية منها إلى المدن السياحية المصرية خاصة القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وعدم فرض أي قيود جديدة للسفر من المملكة لمصر، مشيرا إلى أنّ المملكة العربية السعودية بدأت تسيير رحلاتها من مدينتي الرياض وجدة إلى شرم الشيخ الأسبوع الماضي.

وأكد فاروق أنّ الحركة الوافدة من السعودية إلى مصر دائما ما تقصد القاهرة وبعدها شرم الشيخ والغردقة، موضحا أنّ المنشآت السياحية والفندقية جاهزة لاستقبال السياح العرب المتوقع قدومهم لمصر خلال الشهور المقبلة.