«الصحة» تكشف موعد انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن موعد انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر.

وقال «النادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك توقعات بانخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الشهر القادم وانكسار الموجة، ولكنها لن تنتهي، وكل هذه التوقعات مرهونة بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية و التعامل الجيد وعدم التهاون مع الفيروس.

موعد انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ساهمت كثيرا في خفض أعداد مصابي الفيروس، وطمأن المواطنين بشأن الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكدا أن جميعهم بصحة جيدة ولم يعاني أحد من أعراض غريبة حتى الآن، مناشدا المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا لحجز اللقاح: «كلما زاد عدد المواطنين المطعمين باللقاح كلما كان هناك سيطرة على الفيروس».

فعالية لقاحات كورونا في مصر

وأضاف عضو اللجنة العلمية أن فاعلية لقاحات كورونا في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرا إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنا وفعالا وتفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو الأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.