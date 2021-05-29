الصحة عن فاعلية لقاح أسترازينيكا بعد الجرعة الأولى: تصل 79%

قالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع لقاحات فيروس كورونا المستجد في مصر فعالة وآمنة، مستعرضة اللقاحات المستخدمة في مصر خلال هذه الفترة، مشيرة إلى إنها لقاحي «سينوفارم وأسترازينيكا»، وبعد استقبال الخط الساخن 105 استفسارات متعددة حول «فاعلية لقاح أسترازينيكا بعد الجرعة الأولى»، أكدت الوزارة في توضيحها أن اللقاح فعاليته تصل إلى 79%، وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض.

فاعلية لقاح أسترازينيكا بعد الجرعة الأولى

وتابعت الوزارة، بأن فاعلية لقاحات كورونا في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنا وفعالا وتفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما، وأكدت الوزارة خلال استعراضها لموقف مصر من اللقاحات أنه متوقع وصول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وتستمر وزارة الصحة في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو الأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.