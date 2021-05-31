في ميلاد نهلة سلامة: تنتمي لأسرة فنية ,والدها حرمها من الميراث

تحتفل الفنانة نهلة سلامة، بعيد ميلادها اليوم، باعتبارها من مواليد 31 مايو، ومؤخرًا تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، مع ظهورها مع رامز جلال في موسم رمضان 2021 في برنامج المقالب «رامز عقله طار».

أبرز المعلومات عن الفنانة نهلة سلامة في عيد ميلادها

وفي عيد ميلادها ترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنانة نهلة سلامة التي حققت شهرة واسعة في عالم السينما في فترة التسعينيات وصُنفت باعتبارها ممثلة إغراء لتقديمها مشاهد جريئة بعدد من الأفلام.

- من مواليد عام 1968.

- تنتمي لأسرة فنية والدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة.

- دخولها لعالم التمثيل جاء عن طريق الصدفة ولم تسع له.

- بدايتها في الفن جاءت من خلال المسرح قبل انطلاقها في عالم السينما.

- رصيدها الفني يزيد عن 100 عمل مابين سينما ودراما ومسرح.

- قالت إن كل ما يقال عن تجاهلها لوالدها وعدم مساعدتها له مجرد شائعات.

- أوضحت أن سفرها الدائم لا يعني أنها لا تسأل على أبيها.

- خوفها من فيروس كورونا منعها من العودة لمصر لرؤية والدها المريض والاطمئنان عليه.

- أشارت إلى أن والدها مليونير ولا يحتاج لمساعدتها المادية.

- أكدت أن حالتها المادية جيدة وأنها تعيش مستورة بالرغم من عدم عملها بالتمثيل منذ سنوات.

- كتب والدها نصف ثروته لشقيقتها والنصف الأخر كان يتزوج به من السيدات.

- انفصل والدها عن والدتها بسبب خيانته لها.

- صداقة تربط بين الوالدين رغم الطلاق.

- تصف عائلتها بالأسرة المتفتحة التي تحب الحياة.

- تزوجت 4 مرات.

- إحدى الزيجات استمرت لمدة 48 ساعة فقط وكان رجلًا من خارج الوسط الفني، وسبب الانفصال لمطالبتها بعدم التمثيل مرة أخرى.

- تزوجت من المخرج محمد خان لمدة 3 شهور، ووقع الطلاق بسبب مشكلات كثيرة بخلاف فرق السن بينهما خصوصًا وأنه يكبرها بنحو 25 عامًا.

- في فيلم مستر كاراتيه رفض زوجها المخرج محمد خان حضور تصوير مشهد غرامي يجمعها بالبطل أحمد زكي.

- من تصريحاتها الجريئة عدم رفضها لمشاهد القبلات في الأفلام.

- نفت قيام نجلها بالتبرؤ منها بسبب فستان مثير ارتدته بمهرجان القاهرة السينمائي.