«شعبة المقاولات» تتوقع انتعاش سوق العقارات بعد اشتراطات البناء الجديدة

توقع وائل الشريف، عضو شعبة الاستثمار العقاري والمقاولات بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع حجم الطلب على شراء العقارات بعد بدء تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة، التي تساهم بشكل كبير في انتعاش السوق بنسب كبيرة، لاسيما مع إطلاق المبادرة الرئاسية بفائدة 3% لشراء وحدات سكنية على تقسيط 30 سنة.

وبدأت الحكومة تطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 مدينة ومركزا وحيا على مستوى الـ27 محافظة، منذ 1 مايو الجاري على أن تستمر حتى 30 يونيو المقبل، ومن ثم يتم تطبيقها بشكل دائم على مستوى جميع المدن بالجمهورية بدءا من 1 يوليو المقبل.

وأكد عضو الشعبة، أن تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة ستقضي على عشوائية البناء التي كانت موجودة في السابق، وعلى ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب انها ستنهي التكدس العمراني داخل عدد من المدن.

وأشار الشريف، إلى أن هذه الاشتراطات ستضمن وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية الخارجة عن التخطيط العمراني للدولة، مضيفا أن المنظومة الجديدة ستوفر الوحدات المطلوبة للمواطنين بأسعار مناسبة، أنها توفر السكن المطلوب بأسعار مناسبة جدا، مؤكدا أن غالبية المواطنين سيتجهون إلى المجتمعات العمرانية الجديدة نظرا للتنظيم العمراني بها.

وأوضح وائل الشريف، أن المنظومة الجديدة تتناسب مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها.

وتتضمن شروط الحصول على رخصة بناء: شهادة صلاحية الموقع للبناء، يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وتوفير جراج في كل عقار أو مبنى، ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية لإزالة المباني خارج الحيز العمراني، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية، ويصل الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40٪ من الأنشطة الخدمية.