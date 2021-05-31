لدعم مبادرة «نور الحياة».. بنها الجامعي يدشن وحدة زرع القرنية بعمليتين

أعطى الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بشري بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي بمستشفى بنها الجامعي، إشارة البدء لأول وحدة لزراعة القرنية بقسم العيون بالمستشفيات الجامعية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور حمدى الجزار رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها.

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الوحدة تشهد أول جراحة لزراعة القرنية بجامعة بنها

شهدت وحدة زراعة القرنية ببنها الجامعي في أول يوم عمل لها إجراء أول جراحة زراعة قرنية في إطار مساهمة قسم طب وجراحة العيون وإدارة المستشفيات الجامعية في رفع المعاناة عن كاهل المرضى.

الوحدة تتزامن مع خطة القضاء على قوائم الانتظار

افتتاح وحدة زراعة القرنية ببنها الجامعي يأتى تزامنا مع خطة الدولة المصرية 2030 للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية .

الوحدة تأتي في إطار أعمال تطوير البنية التحتية والطبية للمستشفيات الجامعية، حيث تولي الدولة أهمية كبرى من خلال تفعيل المبادرة الرئاسية «نور الحياة» للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج مرضى العيون.

تتكفل الدولة بعلاج مرضى العيون بالوحدة

يقوم بإدارة الوحدة وإجراء الجراحات أساتذة وخبراء من جامعة بنها في زراعة القرنية.

زراعة القرنية بالوحدة تتم من خلال فريق طبي متكامل تحت إشراف الدكتور عمرو شعراوى رئيس وحدة زراعة القرنية بمستشفيات جامعة بنها.

أجرت الوحدة أمس، عمليتين جراحيتين مع بداية التشغيل، يتبعهما عدد من العمليات الأسبوع المقبل.

تساهم الوحدة في مكافحة أمراض القرنية وعتمات القرنية والتي هي من أهم أسباب فقدان البصر التى يمكن علاجها في مصر، ويأتى بعدها المياه الزرقاء والاعتلال السكرى الشبكي.

عمليات زراعة القرنية بالوحدة تعد أملا كبيرا في استعادة الإبصار لمرضى سحابات وعتمات القرنية والقرنية المخروطية.

تتحمل الدولة تكلفة الجراحة بالكامل في الوحدة رغم التكلفة الباهظة التى تصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه.

الدولة تستورد القرنية من بنوك العيون العالمية

قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إن الدولة تقوم باستيراد القرنيات من بنوك العيون العالمية رغم من تكلفتها الباهظة، ويتم إجراء الفحوص عليها لضمان أمانها للمريض المتلقي وخلوها من الأمراض المعدية، مشيرا إن فيروس كورونا أثر بالسلب على حركة الطيران والاستيراد وتدفق القرنيات ووجوب إجراء تحاليل لخلو القرنية من الكورونا.

وأضاف أن الحالة المرضية الواحدة تتكلف أكثر من 50 ألف جنيه شاملة القرنية والفحوصات.