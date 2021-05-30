بحث الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للعاملين بـ«كهرباء جنوب الدلتا»

استقبل محمد عبدالحكم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، محمد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية، في وجود لفيف من قيادات الشركتين.

وتتضمن اللقاء بحث سبل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تحول دون الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين، وناقشوا الاقتراحات المقدمة من العاملين ونقابات العاملين بالشركة.

وأكد جميع الحضور ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتقديم أفضل خدمة صحية للعاملين، من خلال التعامل مع أفضل الجهات الطبية، لتقديم أفضل رعاية صحية للعاملين، ما ينعكس على رفع الكفاءة الإنتاجية للشركة.

ونبه «إسماعيل» على النظر في التعاقد مع المستشفيات، التي تقدم خدمات طبية متميزة، بنطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، تأكيدا لاستراتيجية الدولة وخاصة قطاع الكهرباء والطاقة بالاهتمام بالعنصر البشري.

وأعلن مستشفى كفر الزيات العام، بمحافظة الغربية، في وقت سابق، والمخصص لاستقبال مرضى كورونا، تعافي 24 مريضا من المصابين بالفيروس، والتصريح بخروجهم من المستشفى مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية.

وقال الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه تم السماح بخروج 24 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء.