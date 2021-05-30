بعد حبس 16طبيبا بقنا.. أم الطفلة فاقدة بصرها: عرضوا علي ملايين للتنازل

أنصفت محكمة جنح قنا، بعد 3 سنوات على واقعة الطفلة ضحية الإهمال الطبي الذي تسبب في فقد بصرها مدى الحياة، الطفلة تسبيح بالحكم على 16طبيبا وطبيبة بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، لكل منهما لفقدهم بصرها مدى الحياة.

وقالت أنغام جابر، محامية والدة الطفلة تسبيح ضحية الإهمال الطبي في مستشفى قنا العام، في أول تعليق بعد الحكم على 16 طبيبا وطبيبة، بحبسهم عامين و100 ألف جنيه غرامة لكن منهم من محكمة جنح قنا: إن «ملايين الدنيا ولو اتحبسوا مدى حياتهم مش هتكفيني في عيون تسبيح اللي راحت بسبب غياب ضمير هؤلاء الأطباء».

وأضافت أنغام: «الحمدلله بعد 3 سنوات من المطالبة والمناهدة، أنصفت العدالة ابنتي بهذا الحكم»، موضحة أن التقرير الطبي تأخر لمدة عامين، ولكن في النهاية أدان التقرير أطباء مستشفى قنا العام، وأكد إهمالهم، وهو ما ساعد على الحكم الصادر ضدهم.

رحلة تسبيح من الولادة حتى فقدها البصر

وتابعت أم الطفلة الضحية: بداية القصة كانت منذ 3 سنوات، حيث ولدت ابنتي في مستشفى الشفاء الخاص في مدينة قنا، وبعدها نُقلت إلى حضانة مستشفى قنا العام، وبعد أيام من حضانة المستشفى الخاصة، نظرا لارتفاع التكاليف، وبعد 40 يوما في حضانة مستشفى قنا العام الحكومي، استلمت ابنتي، واكتشفت أنها غير مبصرة، فذهبت إلى الطبيب، والذي أخبرني أنها تعاني من انفصال في الشبكية في العينين، وعليك بمتابعتها لدى أطباء في القاهرة.

وتابعت: بالفعل ذهبت إلى أفضل الأطباء في القاهرة، وأخبروني بعد تحاليل وإشاعات أنها فقدت البصر لمدى الحياة، لافتة إلى أنها عزمت على تقديم بلاغ في الأطباء.

وأكدت أنها تقدمت ببلاغ منذ 3 سنوات في نيابة بندر قنا، أخذت ابنتي معي، وتقدمت ببلاغ ضد الأطباء في مستشفى الشفاء وقنا العام، وبعد أشهر تم التحقيق مع الأطباء، وظل الوضع كما هو عليه، وبعد عامين جاء تقرير الطب الشرعي يدين أطباء مستشفى قنا العام، ويبرأ المستشفى الخاصة، وذلك كان في ديسمبر 2020، وبعد جلستين حُكم على المتهمين بالحبس والغرامة.

والدة «تسبيح»: عرضوا عليّ ملايين للتنازل عن القضية

وأضافت أنها تعرضت لابتزاز من أشخاص تابعين لهؤلاء، منهم من اتهمني إني احتاج إلى قرشين مقابل التنازل عن القضية، وهو ما رفضته، موضحة أن الأطباء ساقوا إلي أعضاء نواب ومصلحين من قريتي لكي اتنازل عن المحضر والقضية مقابل نحو مليون جنيه، وفي هذا الوقت رفضت رفضا قاطعا، لأن حياة وأعين ابنتي لا تساوي ملايين الجنيهات.

وقالت في نهاية حديثها لـ«الوطن»، إن القضية لم تنتهي بعد، لإن هناك جلسة استئناف أخيرة، والقضاء العادل سؤيد الحكم على الأطباء الذين أضاعوا بصر ابنتي.

الحكم على 16 طبيبا بقنا العام بالحبس لفقدهم بصر طفلة مدى الحياة

كانت محكمة جنح قسم قنا، اليوم الأربعاء، أصدرت حكم برئاسة المستشار سليم أبوسحلي، بمعاقبة 16 طبيبًا، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة «تسبيح» مدى الحياة.