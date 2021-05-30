«بحوث الصحة الحيوانية»: «أصبحنا مرجعية للصحة الحيوانية عالميا»

قال الدكتور محمد خليفة، رئيس قسم بحوث التحكم في الأمراض الوبائية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المعهد استغرق ما يقارب الـ10 سنوات من البحث والفحص والتعاون الدولي لحين وصوله مؤخرا ليكون معملا مرجعيا عالميا، ويدخل ضمن 10 معامل مرجعية عالمية في الصحة الحيوانية بالشرق الأوسط، «احنا أصبحنا مرجعية للصحة الحيوانية الملازمة لمنظمة الصحة العالمية».

وأضاف «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ذلك الأمر سيساعد كثيرا في الحفاظ على صحة الحيوان، وهو العنصر الأساسي في الأمن الغذائي ولضمان سلامة الغذاء، كما أن المعهد يهتم بصحة البشرية بشكل عام، «احنا عارفين مؤخرا أن فيه ربط بين صحة الحيوان والإنسان، كظهور جائحة فيروس كورونا من أصل حيواني».

وأوضح أن المعهد يستقبل باحثي الدول الأفريقية الشقيقة لمدهم بأخر المعلومات التي توصل المعهد إليها، كما أن المعهد سيساعد كل الدول التي هي بحاجة له في تطوير صحة الحيوانات الخاصة بهم.

وأكد أن ذلك الإنجاز يضم ضمن إنجازات المؤسسات العلمية في مصر، وفيها تم اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» معملين مرجعيين للمنظمة في مجال تشخيص مرضى إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولي، حيث صدرت توصية مفوضية المنظمة للمعايير البيولوجية بالموافقة على إدراج المعملين ضمن قائمة تشتمل على 6 معامل مرجعية جرى اعتمادها على مستوى العالم.