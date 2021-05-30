في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. 17.7% من المصريين مدخنين

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام، لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

وتدعو المنظمة دائما إلى حماية الشباب من الحملات التسويقية المروجة للتدخين والتي تعمل على جذب جيل جديد من المدخنين، من خلال إدخال منتجات جديدة ونكهات مميزة جذابة والتي تستهدف الشباب في الأساس، حيث يأتي شعار هذا العام متمثلا في «الالتزام بالإقلاع».

وفى إطار المشاركة بالاحتفال بهذا اليوم والتوعية بمخاطر التدخين، وفي ضوء بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يمكن استعراض بعض الحقائق عن التدخين في مصر كالتالي:

17.7٪ من إجمالي السُكان «15سنة فأكثر» مدخـنون وهو ما يمثل حوالي 18 مليون نسمة وفقاً لتقديرات السكان لعام 2020، وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 35.6٪، مقابل 0.3٪ بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الاقل على مستوى الجمهورية 41.3%، وهو ما يعني أن هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث، إلا أن نسبة كبيرة منهن يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية «45-54 سنة» فتبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية «35-44 سنة»، حوالي 22.5% ثم الفئة «25-34 سنة» حوالي 20.8%، وهي نسب مرتفعة ولها دلالة خطيرة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.

أعلى نسبة مدخنين بين الحالات التعليمية المختلفة كانت لمن يحمل شهادة محو الأمية بنسبة 30.1%، يليها من يقرأ ويكتب حيث تبلغ نسبة المدخنين بينهم 27.5%، وأقل نسبة مدخنين على الإطلاق توجد بين الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 12.7%.

كما يتبين أن 6293.5 جنيه هو متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر.