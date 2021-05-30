«الصحة» تكشف عن أعراض الفطر الأسود في مصر: نزيف في الجهاز الهضمي

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الفطر الأسود في مصر، متمثلة في الحمى والسعال وضيق في التنفس، وألم في الصدر وصداع، وألم في البطن، والقيء، وتورم في جانب الوجه، واحتقان في الجيوب الأنفية ونزيف في الجهاز الهضمي ووجود دم في البراز وفقدان الوعي، وألم في الأعصاب وجلطات، وإسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى.

الصحة: أعراض الفطر الاسود في مصر.. الحمى والسعال

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن أعراض الفطر الأسود في مصر، قد يسبب مضاعفات مثل العمى، موضحة أن الفطر الأسود مرض فطري يقوم بإصابة جسم الإنسان كأثر جانبي، نتيجة لتدهور الجهاز المناعي، منوهة بأن الفطر الأسود في مصر نادر الحدوث، ويقوم بإصابة الأغشية المخاطية المبطنة لجيوب الأنف، أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، أو العينين، وأحيانا قد تمتد إلى جهاز الرئتين أو الأوعية الدموية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن أعراض الفطر الأسود في مصر، قد يسبب مضاعفات مثل العمى، موضحة أن الفطر الأسود مرض فطري يقوم بإصابة جسم الإنسان كأثر جانبي، نتيجة لتدهور الجهاز المناعي، منوهة بأن الفطر الأسود في مصر نادر الحدوث، ويقوم بإصابة الأغشية المخاطية المبطنة لجيوب الأنف، أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، أو العينين، وأحيانا قد تمتد إلى جهاز الرئتين أو الأوعية الدموية.

وكان الدكتور أنور محفوظ مدير وحدة كورونا بمنوف بمحافظة المنوفية، قد كشف عن أن أعراض الإصابة بالفطر الأسود في مصر تبدأ بارتفاع درجة الحرارة، ووجود ألم في الأنف والعين، والصداع الشديد، ثم انسداد جهة واحدة من الأنف، مع رائحة كريهة بالأنف يلاحظها المحيطون بالمريض وليس المريض نفسه.