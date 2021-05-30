الفطر الأسود في الهند: تفشي المرض بولاية هاريانا وانخفاض إصابات كورونا

لا يزال انتشار مرض الفطر الأسود في الهند يسبب هلعا عالميا، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث سجلت الهند 165 ألفا و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 27 مليونا و894 ألفا و800 حالة.

وبشأن آخر أخبار مرض الفطر الأسود في الهند، توفى 50 شخصا بأحد الولايات الهندية جراء الإصابة بالمرض.

وأوضح رئيس وزراء ولاية هاريانا الهندية، مانوهار لال خاطار، أن 50 شخصًا لقوا حتفهم بسبب مرض الفطر الأسود في الهند، فيما يجرى علاج 650 آخرين للعلاج من المرض في مستشفيات مختلفة.

وعن انتشار مرض الفطر الأسود في الولاية الهندية، قال «خاطار» خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أكثر من 750 حالة إصابة بمرض الفطر الأسود في هاريانا حتى الآن، مشيرا إلى شفاء 58 شخصا، وتوفى 50 آخرين فيما يبحث 650 مريضا عن العلاج.

تسجيل أكثر من 165 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند خلال يوم

وفي السياق، سجلت الهند، اليوم، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ 46 يوما، بعد تسجيل 165553 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون حالة وعدد الوفيات 325972، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الحكومة الهندية، أعلنت أمس السبت، تمديد الإغلاق في منطقة العاصمة «نيودلهي» لمدة أسبوع آخر حتى يونيو المقبل.

وقال مسؤول هندي، إن الإغلاق سيظل ساريا حتى 7 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيلزم على الشركات التي تستأنف العمل اتباع التدابير الاحترازية الخاصة بالفيروس والتحولات المفاجئة بكل دقة.

ويؤثر مرض الفطر الأسود على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد فى النباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، كما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة.