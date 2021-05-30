درة ترد على شائعات حملها: احترموا حياتي الشخصية

كشفت الفنانة التونسية درة، حقيقة الأخبار التي جرى تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن حملها، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وكتبت درة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يرجى التوقف عن نشر الشائعات عني!.. أنا لست حامل ومن فضلكم احترموا حياتي الشخصية.. شكرا لكم».

كاملة أبو ذكري

وكان الظهور الأخير للفنانة درة، برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، في حفل زفاف «أبية الشيم» ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى عمر مجدي، وذلك في مدينة الجونة قبل يومين.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم أبرزهم نيللي كريم والفنانة درة التونسية وزوجها ومصطفى درويش وهالة صدقي وخالد النبوي، والذي يُعد أول ظهور له بعد الوعكة الصحية القوية التى تعرض لها خلال شهر رمضان وأصيب فيها بفيروس كورونا.

«بين السما والأرض»

وكانت الفنانة درة، قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «بين السما والأرض» مع الفنانة هاني سلامة، والذي تدور أحداثه، حول تواجد أبطاله داخل مصعد معلق، بعدما قررت إحدى العصابات تعطيله عمدًا، لمنع هاني سلامة، الذي يجسد دور الدكتور حميد، أستاذ فلسفة من الصعود، بسبب آرائه ضد الجماعات المتطرفة.

والمسلسل بطولة هانى سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت،ويسرا اللوزى، ومحمود الليثى، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومحمد لطفى، إخراج ماندو العدل، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب نجيب محفوظ التى تحمل نفس الاسم.

مسلسل «بين السما والأرض» هو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.