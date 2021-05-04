الإعلامية والفنانة.. «شياكة درة» وراء خلاف ريم البارودي وريهام سعيد

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل خلافها مع الفنانة ريم البارودي، حيث قامت الإعلامية برفع قضية جنحة ضد الأخيرة، بتهمة السب والقذف والطعن في الأعراض، كما أن النيابة أكدت أن الصوت في التسجيل الصوتي يخص البارودي، مشيرة «عمري ما كنت أحب نوصل لكده، أنا إعلامية وهي فنانة المفروض نبقي قدوة للجمهور، دي بتغضب وبسرعة، ومعرفش سبب هجومها عليا بهذا الشكل».

وسخرت «سعيد»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، من تصريحات ريم البارودي، بأن ريهام سعيد تغير منها، «أنا لا بحس إني أحسن من حد ولا حد أحسن مني، شعور الغيرة دي مش موجود خالص، وبعدين أغير من ريم البارودي؟ بتتكلموا جد ولا بتهزروا؟ ده إيه الهبل ده، إغير منها عشان إيه؟».

وتساءلت الإعلامية ريهام سعيد: «ريم البارودي تألقت في إيه عشان أغير منها؟ تفوقت في إيه طيب؟ على كده لو بغير من ريم البارودي يبقى أقطع شرياني قدام نيللي كريم، هل عشان قالت على نفسها إعلامية وعملت برنامج مدته 3 شهور يبقى أغير منها؟ إحنا لا أصحاب ولا عشرة، إتقابلنا مرة في لبنان وجات مرة في عيد ميلادي ومرة في عقيقة إبني، يعني أنا شوفت ريم البارودي 6 مرات طوال حياتي».

وأوضحت أن بداية الأزمة عندما تواصل معها أحد الأشخاص وقال لها إن «ريم البارودي زعلانة منك عشان نزلتي صورة على الإنستجرام لدرة وعلقتي عليها إيه الشياكة والحلاوة دي، ومانزلتيش صورة لريم البارودي، رغم إنها بتعمل فوتوسيشن وبتتصور كتير»، موضحة في الوقت ذاته أنها ليست لديها علاقة صداقة بالفنانة درة، لكنها تحب أي شخص حلو أو ناجح وترى أن درة تفوقت على نفسها وهي فنانة رائعة.

وتابعت: «حسيت إن فيه تلاكيك، ولاقيت ريم البارودي منزلة صورة تاني يوم حاضنة فيها الفنانة زينة، ومعلقة عليها اللي مش عاجبه يشرب من البحر، أنا أكبر من إن يبقى عندي مساحة للتفكير مين يغير مني أو أنا أغير من مين، ده هيافة، يعني ريم البارودي اشترت عربية زي بتاعتي بالضبط، وحاولت تقدم برنامج عشان تبقى إعلامية، وزعلت لما وصفت درة بالشياكة ، تقريبا بتغير عليا».