محافظ دمياط تلتقي متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا للجنة اختيار القيادات، اليوم الأحد، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتناول الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني، بعدد 10 مرشحين، لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظيفة، وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والشروط المُعلن عنها مسبقًا.

وأوضحت «عوض» أن المحافظة تسعى دائما على اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهن القدرة على تطوير معدلات العمل، تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

والتقت محافظ دمياط، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي يجرى تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت المحافظ حرص الدولة المصرية على تأهيل الكوادر الشبابية للقيادة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية على أعلى مستوى، وفقًا لأحدث النظريات والمخططات العلمية والعملية، لتطبيق الأساليب الحديثة في الإدارة، ما يؤهل الشباب لتولي الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة، وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.

وأضافت «عوض» أن البرنامج يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الكوادر الشبابية في مصر، لتصبح قادرة على استخدام الطرق الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار، توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وخلال اللقاء؛ استعرضت «عوض» أهم المشروعات بمحافظة دمياط، ويأتي على رأسها مدينة دمياط للأثاث والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تجرى بمركز كفر سعد، وما يتضمنه البرنامج التدريبي للتعرف على منظومة العمل داخل الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة، مؤكدة عزمها إجراء جولات بمرافقة المتدربين للتعرف عن قرب على آلية العمل والتدريب العملي والمعايشة الميدانية لكل القطاعات.