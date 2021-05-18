دون وساطة.. 6 شروط للتعيين فى الوظائف القيادية بالدولة «منها النزاهة»

فى الوقت الذى يعتقد فيه بعض المواطنين أن الوصول للوظائف القيادية أو الإدارة إشرافية يحتاج إلى «واسطة»، وأن الوصول لهذه المناصب غير متاح، يوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط التعيين والتي تنأى عن الواسطة وتضمن بكافة السبل وصول من يستحق لهذه المناصب بداية من عدالة المعرفة للجميع بنشر طلب الوظائف عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار وحتى وضع اختبارات وشروط لضمان استحقاق المقبولين في وظائف خالية قيادية.

شروط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية

تنص المادة «17»، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على:

- يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة.

- يكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

- يشترط للتعيين فى هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأى بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية.

- اجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف.

- تشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.

فئات تستثنى من الشروط القانونية للتعيين فى الوظائف القيادية

وتنص المادة 17 على: أن الاستثناءً من أحكام هذا القانون يجيز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقًا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.