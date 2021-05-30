ناجي قمحة: مصر أثبتت ريادتها خلال 15 يوم مضت لتهدئتها الوضع في غزة

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس مجلة السياسة الدولية، إن جميع الأطراف الدولية والفلسطينية والإسرائيلية تعرف إن الاستقرار الفلسطيني وإجراء الانتخابات أمرهام من أجل العودة لطاولة المفاوضات لتحقيق عملية السلام.

وأضاف «قمحة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأحد، أن خلال الـ 15 أيام الماضية أكدت مصر ريادتها وقدرتها على التحرك على الأرض وأن لديها قدرة التوصل إلى مفردات تلقي قبول كل الأفراد على الرغم من تشكيك البعض في جهود الدولة المصرية.

وأكد رئيس مجلة السياسة الدولية، أن الدولة المصرية أرسلت وفدًا أمنيًا رفيع المستوى ممثل في رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ووفد معه حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الاستخبار الإسرائيلية والتقى بالرئيس الفلسطيني، مبنيًا أن اللقاء يؤكد على ضرورة تثبيت الهدنة بين الأطراف حتى لا تتدهور الأوضاع في الفترة المقبلة، كما أن مصر مستمرة في فتح معبر رفح وكذلك قدمت 500 مليون دولار لإعمار غزة.

وشدد، على أن الضامن الوحيد لعدم اندلاع الحرب مرة أخرى هو التوصل لحل شامل يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينين، ومنح فلطسين دولة كاملة عاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما تسعى إليه مصر التي استخدمت فيها الأدوات الأمنية والسياسية والدبلوماسية، لافتة إلى أن هناك رغبة في تحقيق تبادل للأسرى بين الفلسطينين والإسرائيليين للتأكيد على نية الطرفين لاستمرار الهدنة.

وبيّن "قمحة" أن مصر حريصة على إحداث تنممية للبشر في فلسطين من أجل إقامة سلام وهذا ضمن الأهداف التي تسعى إليها الأمم المتحدة من أجل توفير حقوق كاملة للأشخاص.