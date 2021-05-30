تفاصيل القبض على المتحرش البرازيلي بفتاة مصرية: نشر الفيديو والداخلية ضبطته

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على المتحرش البرازيلي، الذي تحرّش بفتاة مصرية داخل أحد الأماكن المخصصة لبيع أوراق البردي بالأقصر، حيث تلفظ بألفاظ جنسية عبر خاصية الفيديو، مستغلا عدم فهمها للغة التي يتحدث بها، ولم يكتف المتهم بذلك، بل نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت وزارة الداخلية، قبل قليل، تفاصيل القبض على المتحرش البرازيلي، صاحب هذه الواقعة.

تفاصيل القبض على المتحرش البرازيلي

تفاصيل القبض على المتحرش البرازيلي، بدأت بعدما تداول المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمتهم نشره بنفسه، وهو يتحدث باللغة البرتغالية «اللغة الرسمية فى البرازيل»، لفتاة مصرية كانت تعرض عليه شراء قطع من ورق البردي داخل محل بيع أنتيكات «بازار».

ألفاظ جنسية

وظهر المتحرش البرازيلي في الفيديو، وهو يتلفظ بألفاظ جنسية صريحة مع الفتاة، مستغلا عدم معرفتها باللغة البرتغالية، ونشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه قرابة مليون شخص.

حالة غضب

وتسبب الفيديو في حالة غضب واسعة، على صفحة المتحرش البرازيلي، حيث اضطر لحذف الفيديو، قبل أن يتوجه مجددا إلى الفتاة، ويصور معها فيديو آخر، مستغلا أيضا عدم معرفتها باللغة التي يتحدث بها.

الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية، قبل قليل، تفاصيل القبض على المتحرش البرازيلي، حيث أكدت في بيان لها، أنها تمكنت من القبض على المتهم بعد تحرشه لفظيا بإحدى الفتيات، وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش، على مواقع التواصل الإجتماعى، وحددت وزارة الداخلية، المجني عليها والمتهم على حد سواء، وتمكنت من ضبطه، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة قرارها في الواقعة، بعد استكمال التحقيقات وسماع المجني عليها والمتهم، ومواجهته بما تسفر عنه التحريات والتحقيقات.