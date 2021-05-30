فريق من النيابة العامة يعاين مكان حريق مصانع بركة السبع بالمنوفية

انتقل فريق من النيابة العامة ببركة السبع بمحافظة المنوفية، إلى موقع حريق 4 مصانع بمدينة بركة السبع، لمعاينة مكان الحريق وسماع أقوال الشهود، كما تم استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحريق لمعرفة أسباب اشتغال الحريق، الذي نشب مساء أمس، وتمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة عليه.

النيابة تستمع لأقوال أصحاب المصانع

واستدعت النيابة العامة، أصحاب المصانع الأربعة ببركة السبع، لسماع أقوالهم، كما تم استدعاء بعض العاملين بالمصانع، وكذلك استدعاء بعض الجيران اللذين شاهدوا اللحظات الأولي للحريق وأخطروا الحماية المدنية به للسيطرة عليه، ولم تصدر قرارات من النيابة العامة حتي الآن.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بركة السبع

وتمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في 4 مصانع للأحذية والمواد الغذائية، بمدينة بركة السبع، بعد الدفع بـ27 سيارة إطفاء، تمت الاستعانة بهم من عدد من المحافظات ومنها الغربية والقليوبية والقاهرة، وتمت السيطرة على الحريق الذي استمر في الاشتعال لمدة 5 ساعات متواصلة، ثم استكمل رجال الحماية المدنية عمليات التبريد لمكان الحريق.

مدير أمن المنوفية ينتقل إلي مكان حريق بركة السبع

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بنشوب حريق هائل في 4 مصانع مكونة من 7 طوابق على مساحة 1000 متر، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وعلى الفور انتقل مدير أمن المنوفية إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وانتقل فريق النيابة لمعاينة مكان الحريق ولم يصدر قرار حتى الآن.