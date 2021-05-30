أستاذ مناعة: الفيروس يتحور بشكل بسيط من مرة إلى 3 مرات شهريا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ المناعة بجامعة زويل، إن الدول التي حصلت على لقاحات حصرت الفيروس وفق دراسات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنه يجب تطعيم 70% أيضا من الأفراد من العالم من أجل أن يكون الوضع آمنا، لافتا إلى أن الفيروس قد يتحور في الدولة الواحدة وتنتج سلالة جديدة لأن الفيروس يتحور من مرة إلى 3 مرات في الشهر الواحد.

وأضاف «الشبيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الأحد، أن بريطانيا انحسر فيها الوباء نتيجة تطعيم عدد كبير من مواطني الشعب الإنجليزي.

وأكد أن التحورات أمر طبيعي وهي تختلف من حيث درجة شدتها، لافتا إلى أن التحولات في البرازيل والهند وفيتنام وكاليفورنيا سببت في تقوية الفيروس، مؤكدا أن التحورات هي محاولة يقوم بها الفيروس من أجل الحفاظ على حياته ويتشكل من ألف وحدة بناء ويعمل على تغير شريط في وحدة البناء في أي واحدة من الألف من أجل الاستمرار، لافتا إلى أن من الوارد إحداث تحور قد يؤدي إلى ضعف الفيروس.

وأشار أستاذ المناعة بجامعة زويل أستاذ المناعة بجامعة زويل إلى أن كل الفيروسات هي أكثر الكائنات تحور ولديها قدرة على البقاء من أجل الاستمرار ولكن قد تحدث طفرة غير مقصودة تؤدي إلى إضعاف الفيروس.

وشدد أستاذ المناعة بجامعة زويل على أن اللقاحات الموجودة تحد من انتشار الفيروس في ظل عدم وجود تغيرات كبيرة حاليا في الفيروس، مبينا أن انتقال الفيروس يتم بسهولة من دولة إلى أخرى، مؤكدا أن التدابير الاحترازية تعمل على تقليل انتشار السلالات الجديدة.