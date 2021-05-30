تعافي وخروج 46 حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأحد، تعافي وخروج 46 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تنسيق بين الجهات لتسخير كل الإمكانات لمواجهة فيروس كورونا

وأشاد بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية، من أجل تسخير جميع الإمكانات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

صحة الغربية تشن حملات مكثفة على المستشفيات

وشدد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومدى توافر الأكسجين بكميات مناسبة، والتأكد من عمل المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل، لافتًا إلى تشكيل لجان متابعة وتفتيش على المستشفيات والمنشآت الصحية والحرص على عدم إهدار الموارد والإمكانات المتاحة دون الاستفادة منها، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بالقطاع الصحي، وما يقدمونه من جهود مضنية، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقامت حملات تفتيشية على المستشفيات بالمحافظة، برئاسة الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ، والدكتور خالد شلقامي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد أبو المكارم مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، للتأكد من صلاحية الشبكات وأسطوانات الأكسجين، بالإضافة إلى الاطمئنان على اتباع تلك المستشفيات أساليب مكافحة العدوى والجودة والالتزام بها، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل الوزارة استمرار شن تلك الحملات، وفقًا لخطة وبرنامج زمني للتفتيش على المنشآت الصحية، لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.