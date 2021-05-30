حالة نادرة عالميا.. إجراء جراحة دقيقة لطفل رضيع بـ«التأمين الصحي» في بنها

نجح الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، في إجراء جراحة نادرة عاجلة وإصلاح تشوهات خلقية وعيوب في الجهاز البولي والجهاز الهضمي، لطفل عمره ساعات، من خلال إجراء جراحة دقيقة له.

واستقبل المستشفى الطفل، وعلى الفور تم إدخاله الحضانة، وإجراء الفحوصات اللازمة له، والتي أكدت وجود تشوهات خلقية، تتمثل في عدم وجود المثانة، وعدم وجود فتحة الشرج معا، ما جعلها الحالة الأولى من نوعها في مصر.

وتواصل الدكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال، مع رئيس الجمعية الأوروبية والفرنسية لجراحة مسالك الأطفال، الذي أكد أن هذه الحالة لم يتم رؤيتها من قبل ولا يوجد حالات مثيلة لها تم تسجيلها على مستوى العالم، وهناك 4 حالات فقط مقاربة لها وليست مثلها تم تسجيلها في الهند.

وعلى الفور أجرى الفريق الطبي، تحت رعاية الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس الهيئة، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع القليوبية، وبإشراف الدكتور صفوت سلطان مدير عام المستشفى، وبقيادة الدكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة، التدخل الجراحي اللازم، وإصلاح التشوهات، وتابع الدكتور أحمد سعد أخصائي جراحة الأطفال بالمستسفى، والدكتور أحمد مجدي عفيفي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، وأحمد حسن حبيب طبيب مقيم الأطفال وحديثي الولادة، حالة الطفل بعد العملية، وأنه بحالة جيدة.

في وقت سابق؛ أعلن مستشفى بنها الجامعي افتتاح وحدة زراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها والدكتور حمدي الجزار رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها.