عودة حركة القطارات في اتجاه واحد ببني سويف بعد توقفها

بدأت أوناش تابعة للسكة الحديد ببني سويف، في أعمال رفع عربة تابعة لقطار الصعيد رقم 833 روسي «أسوان ـ القاهرة»، عقب خروجها عن القضبان بعد خروجه من محطة ببا، جنوب المحافظة.

وقال أحد أعضاء لجنة معاينة الواقعة، الذي فضل عدم ذكر أسمه، إن الخط الذي شهد الحادث، يأتي ضمن تحديث منظومة الإشارات الجديدة، وهو ما تطلب تجديد البنية التحتية وتغيير جميع الفلنكات للقضبان، مشيرا إلى أن الهيئة دفعت بالونش لرفع العربة واستكمال القطار لرحلته.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، أنه في أثناء قيام قطار رقم 833 روسي «أسوان ـ القاهرة»، من محطة ببا، الساعة 15.33، سقطت عجلة من البروجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل، ولا يوجد إصابات أو تلفيات، ونتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي «أسوان ـ القاهرة"» عند محطة ببا.

وذكر البيان، أن الهيئة قامت بتشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات، ولحين رفع العربة من على الخط النازل، بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلى الموقع لإعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الاتجاهين، وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.

ومن جانبه؛ تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، آخر مستجدات توقف القطار القادم من أسوان للقاهرة في نطاق مركز ببا، إثر خروج إحدى عجلات القطار من العربة رقم 4 عن قضبان السكة الحديد، دون أي إصابات، حيث كلف المحافظ «فور إبلاغ غرفة الأزمات بالواقعة»، نائبه، بسرعة الانتقال للموقع لتسهيل اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسكة حديد بني سويف.

وعلى الفور انتقل نائب المحافظ للموقع يرافقه رئيس المدينة هاني الجويلي والتنفيذيين المعنيين، وتم عمل كردون أمني حول الموقع، وإخلاء القطار بالكامل ونزول جميع الركاب للحرم الآمن، وتم تدبير وسائل انتقال للركاب نحو 80 ميكروباص و6 أتوبيسات ميني باص، وتمت مغادرة الجميع ولا يوجد أي تكدس.

ويجرى حاليا المتابعة مع الجهات المختصة، وفي انتظار انتهاء أعمال الصيانة للعربة، وتتم بمعرفة السكة الحديد، لعودة الحركة لطبيعتها في الاتجاهين، حيث وجه المحافظ مسؤولي السكة الحديد، ببحث الأسباب الفنية التي أدت لحدوث الواقعة، لتلافي تكرارها مرة أخرى.

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