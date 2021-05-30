محافظ بني سويف يوجه بتوفير ميكروباصات لنقل ركاب القطار المتعطل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، آخر تطورات توقف القطار القادم من أسوان للقاهرة، في نطاق مركز ببا، إثر خروج إحدى عجلات القطار من العربة رقم 4 عن قضبان السكة الحديد دون أي إصابات.

وكلف المحافظ، فور إبلاغ غرفة الأزمات بالواقعة، نائبه، بسرعة الانتقال للموقع لتسهيل اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسكك حديد بني سويف.

وعلى الفور انتقل نائب المحافظ للموقع، يرافقه رئيس المدينة هاني الجويلي والتنفيذيين المعنيين، وتم عمل كردون أمني حول الموقع، وإخلاء القطار بالكامل ونزول جميع الركاب للحرم الآمن، وتم تدبير وسائل انتقال للركاب نحو 80 ميكروباصا و6 أتوبيسات ميني باص، وتمت مغادرة الجميع ولا يوجد أي تكدس، وتم تسيير حركة المرور وعودتها لطبيعتها في اتجاه واحد، وتسيير حركة القطار للقادمين من القاهرة لأسوان.

ويجرى حاليا المتابعة مع الجهات المختصة، وفي انتظار انتهاء أعمال الصيانة للعربة، والتي تتم بمعرفة السكة الحديد، لعودة الحركة لطبيعتها في الاتجاهين.

ووجه المحافظ مسؤولي السكة الحديد ببحث الأسباب الفنية التي أدت لحدوث الواقعة، لتلافي تكرارها مرة أخرى.

وخرج بروجي إحدى عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان منذ قليل بالقرب من محطة سكة حديد ببا جنوب بني سويف، ما أسفر عن تعطل حركة القطارات.

وأكد مصدر داخل ديوان عام محافظة بني سويف، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وجار نقل ركاب القطار بواسطة سيارات الأجرة إلى القاهرة.