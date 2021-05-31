الاتصالات: 7.7 مليار جنيه لتطوير مكاتب البريد وتحسين الإنترنت في القرى

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشاركتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكّدة أنَّ دورها يتمثل في رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقًا لثلاثة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 906 مكاتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلي بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.

تعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات، في بيان، إنَّ جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة لتعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021، موضحًا أنَّه على صعيد الاطار التشريعى فلقد شهد العام الماضى اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتمّ التعاون حاليًا مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

«حياة كريمة» مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019

«حياة كريمة» مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة في القرى.

توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.