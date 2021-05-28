وداعا للزحام.. عناوين مكاتب البريد التي تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري

في إطار تخفيف الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا والتيسير على المواطنين أيضا، أتاحت وزارة العدل خدمات التوثيق في مكاتب البريد بدلا من الشهر العقاري، وذلك بموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق في العقد المبرم بين الجهات على تقديم خدمات التوثيق بعدة محافظات عبر مكاتب 109 مكاتب بريد، حيث قامت بتجهيز تلك المكاتب بأحدث الأجهزة والتي يمكن للمواطنين بالتوجه إليها بدلا من مكاتب التوثيق المستقلة.

خدمات توثيق الشهر العقاري تقدم في مكاتب البريد

في السطور الآتية تقدم لكم «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز عناوين مكاتب البريد التي تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري على مستوى الجمهورية:

عناوين مكاتب البريد

محافظة القاهرة: مساكن الشروق خلف الثانوية الجوية بمدينة نصر، بانوراما أكتوبر 73 في عمارات العبور بشارع صلاح سالم، ركن حلوان تقاطع شارع لاظوغلي مع شارع رايل، مدينة ضباط الهايكستب على طريق مصر الإسماعيلية، مصر القديمة، ومنشية البكري شارع فهمي الخليفة المأمون، والحي السادس من أكتوبر.

عناوين الشهر العقارى محافظة الجيزة: المنصورية مركز منشأة القناطر، المهندسين ميدان موسى إمبابة ١، مينا جاردن سيتي بالحي المتميز أمام قرية مينا جاردن.

عناوين الشهر العقارى محافظة الإسكندرية: سيدي جابر طريق الحرية، صلاح الدين شارع إسماعيل مينا اللبان، مركز الحركة بشارع محمود سلامة محرم بك.

محافظة مطروح: أم الرخم قرية أم الرخم مركز مطروح.

محافظة البحيرة: إيتاي البارود شارع الجمهورية بجوار مجلس المدينة.

محافظة الغربية قرية دمرو مركز المحلة الكبرى.

عناوين الشهر العقارى المنوفية: مدينة السادات شارع عمرو بن العاص_الحي الأول مدينة السادات، قرية المصيلحة مركز شبين الكوم.

محافظة الشرقية: قرية الجديدة مركز منيا القمح، قرية الأسدية مركز أبو حماد.

محافظة الدقهلية: أبو كبير ثان ش عبدالعزيز علي مبني إدارة المنطقة.

محافظة كفر الشيخ: كفر الشيخ الرئيسي شارع الجيش خلف مديرية الأمن.

محافظة القليوبية: قليوب المحطة شارع المركز مساكن مجلس المدينة.