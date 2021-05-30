وزير إعلام فلسطين: مصر مستعدة لإعادة إعمار غزة بداية من غدٍ

قال نبيل أبو ردينة، وزير الإعلام ، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، اليوم، إلى فلسطين، زيارة هامة ومفصلية، حيث حمل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب الفلسطيني في ظل دعم مصر للقضية الفلسطينية، «مصر مستعدة لإعادة إعمار غزة بداية من غد، ولا يمكن إعادة الإعمار دون وجود تهدئة، ونحن لن نكون جزء من تسهيل صفقة القرن وهي حلول مشبوهة وسنرفضها ولا يمكن التنازل عن القدس تحت أي ظرف من الظروف».

وأضاف «ردينة » خلال مداخلة في برنامج «كلمة أخيرة » المذاع على فضائية «on » اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يريد إيقاف اقتحام المسجد الأقصى وإعادة الإعمار في ظل رعاية مصرية لهذا الأمر، لما لمصر من ثقة في قدراتها، وقدرتها أن تلعب دورا هاما في القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الإعلام، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الفصائل الفلسطينية سيتم دعوتها إلى مصر من أجل العمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى المسؤولية في قطاع غزة وتتولى مرحلة السياسة العامة، وكذلك محاولة مناخ مع الجانب الأمريكي لكي يتم البناء عليه.

وشدد وزير الإعلام، على ضرورة العمل المشترك بين مصر وفلسطين والأردن في ظل عمل الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وضح أنه مع حل الدولتين وإيقاف الاعتداء على المسجد الأقصى وتهجير المواطنين من بيوتهم.

وأوضح وزير الإعلام، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الرئيسية في العالم العربي في ظل وجود تظاهرات قوية تدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار وزير الإعلام، إلى أن هناك اتفاق عربي لإقامة الدولة الفلسيطينة وخلق المناخ الملائم مع الإدارة الأمريكية الجديدة وإعادة إعمار غزة، مبينا أن الرئيس أبو مازن لم يلغي الانتخابات، ولكن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات في دائرة القدس وأصرت على ذلك، وهذا يعني الاستسلام لخطة الاستيطان واعتبار القدس عاصمة دولة إسرائيل.

وألمح إلى أن مصر تهدف إلى تحقيق التهدئة الشاملة وتحقيق حكومة وفاق وطني وهناك اتفاق فلسطيني على ذلك من قبل السلطة والفصائل الفلسطينية.