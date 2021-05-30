«شوقي» للطلاب وأولياء الأمور: كفوا عن طرح الأسئلة واستعدوا للامتحانات

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور على ضرورة التوقف عن الاستنتاجات والتكهنات والأسئلة، موضحا أن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل عن امتحانات الثانوية العامة 2021 آخر الأسبوع.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب»، أن الأكثر فائدة هو «التحضير» في كل الأحوال، مؤكدا أنه يجب على الطلاب استغلال الوقت في الإعداد والمذاكرة، موجها نصيحته للطلاب وأولياء الأمور بالتوقف عن «صناعة حالة من لا شئ» وأن يكف الجميع عن محاولة الاستنتاج والتكهن فيما لا يفيد، قائلاً: «دعوا الطلاب يركزون في التحضير وباقي التفاصيل لا علاقة لها بهذا وسوف نعلنها فور الانتهاء منها».

شوقي: سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية

وفي سياق منفصل، أكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2021 إلكترونيا، موضحا أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للامتحانات، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه يجب على الطلاب الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن هذه المنصات تساعد الطلاب على فهم نمط الأسئلة الجديدة، لافتا إلى أنه تم توفير مراجعات وتدريبات لجميع الطلاب من خلال منصة حصص مصر التعليمية.

وفي سياق منفصل، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من أول يونيو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، وأوضحت أنه تم الانتهاء من طباعة الامتحانات، لافتة إلى أنه تم التأكيد على موجهي المواد بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.