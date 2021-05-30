طبيبة صدر: «فيه إصابات بالفطر الأسود بمصر.. أنا شوفت 4 حالات»

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب بالقصر العيني، إنه لم يُعلن حتى الآن عن الكثير من المعلومات الخاصة بالسلالة الجديدة التي جرى اكتشافها في فيتنام، حيث إنه وحتى الآن أيضا لم يتم التأكيد ما إذا وصلت إيٍ من الدول الأخرى من عدمه.

وأضافت «شرف الدين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، أن السلالة الصينية والإنجليزية قد وصلت إلى مصر، كما وصلت حالة مصابة بفيروس كورونا من الهند مؤخرا إلى مصر وتم ترحيله ولم يدخل البلاد، «إحنا بنعتمد على ما يحدث في العالم، كلنا بقينا عاملين زي قرية واحده، وأي سلالة جديدة بتظهر بنتكلم عنها».

وأوضحت أن الفطر الأسود ليس بالشئ الحديث، ولكن يصاب به المرضي ذوي المناعة القليلة، وهي إحدى الفطريات التي لا تنتقل من مريض لآخر، ولكن سبب انتقالها هو الأسطح غير النظيفة، حيث إن تلك الفطريات انتهازية وتهاجم الشخص عندما تكون مناعته قليلة، وتصاب في البداية الممرات الهوائية بالأنف وأعلى الجلد والجهاز التنفسي: «فيه حالات مصابة بالفطر في مصر، وأنا شوفت 4 حالات مصابة، وكان الكلام ده من 4 أشهر».

وأكدت أن هناك عقاقير خاصة بالقضاء على الفطريات ويتم بها علاج مصابي الفطر الأسود، كما أنه وفي بعض الحالات القليلة يحتاج الأطباء للتدخل الجراحي، «بيكون فيه علاج وبتقضي على الفطر ولكن لازم نتيقن بالأمر ده ويتم التشخيص بدري، ولكن غالبا بيكون حالة المريض متأخرة لأنه بيكون ضعيف المناعة وبيصاب بالفطر الأسود، ومش بيكون الفطر الأسود هو سبب الوفاه الأساسي».

وأشارت إلى أن الفطر الأسود منتشر في الطبيعة من خلال التربة والحيوانات، وهو في العادي ليس مضرا وضرره يظهر مع ضعف المناعة فقط، لافتا إلى أنه إحصائيا فإن دولة الهند أكبر دولة على مستوى العالم بها حالات مصابه بالسكر، وكان سببا رئيسيا في زيادة أعداد مصابي الفطر الأسود هناك.