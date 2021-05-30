تعرف على رسوم واشتراطات تراخيص المحال: تشمل المقاهي والمولات

يُلزم القانون رقم 154 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب، بخصوص المحال العامة، كافة المحال التجارية والمولات والورش والمقاهي والكافيهات بالحصول على تراخيص من المراكز التكنولوجية التابعة للتنمية المحلية، وإلا يتم إغلاقها.

وصنفت المحال العامة إلى نوعين، الأول: محال تباشر نشاطا لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والثاني: محال تباشر أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وحددت رسوما خاصة لترخيص كل منها حسب نوعها ومساحتها وعدد الزبائن الذين تتسع لهم، وموقعها الجغرافي، سواء في القرى أو المدن أو عواصم المحافظات أو أماكن متميزة، لتبدأ الرسوم وفقا لما سبق من ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.

أنواع المحال العامة

ووضع القانون عددا من الاشتراطات الخاصة بكل فئة من المحال تلتزم بها للحصول على الترخيص، ارتبط بعضها بضوابط مواجهة انتشار الأوبئة والأمراض، إذ ألزمت المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض، كما شملت الاشتراطات تركيب كاميرات داخلية وخارجية للمحل فيما عدا أماكن دورة المياه.

وبحسب القانون ولائحته التنفيذية، فإن المحال التى تباشر أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر، فكان أبرزها: «الأفران، ومحال اللحوم المجمدة، وبيع الطيور، والدواجن المجهزة، والهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والمقاهى، ومطاعم المأكولات البحرية، والوجبات السريعة، وبيع المشويات، ومطاعم الفطائر والبيتزا، والفول والطعمية، والشاورما، والكشرى وما يماثله، وبيع الحلويات الشرقية والغربية والفطائر بأنواعها، والمحلات المتخصصة فى سلع موسمية، مثل بيع حلوى المولد النبوى، أسماك شم النسيم، وورش السمكرة، وغسيل وتشحيم السيارات والموتوسيكلات، والملاهى ولعب البلايستيشن وما يماثلها، ومحال بيع الذهب والفضة، والكازينوهات والكباريهات والمراكز الطبية والصحية».

بينما المحال التي تباشر نشاطا لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، فهي: «المينى ماركت، والبقالة، والخضار والفاكهة، والعطارة، ومحال بيع التمور والمكسرات، والحبوب والبن، والمشروبات الغازية غير الكحولية، والجزارة، إضافة إلى محال بيع وتأجير الملابس وبيع المفروشات، وكى وغسيل الملابس والسجاد، والحلاقة للرجال أو النساء، ومعارض بيع السيارات ودور الحضانة ومراكز البيوتى سنتر. ومحال السباكة والأدوات الصحية، والسيراميك والبورسلين والدهانات، ومحال بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والهواتف والكمبيوتر».

رسوم المحال التي تباشر أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر

وبالنسبة لرسوم ترخيص المحال التي تباشر أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر، فجاءت كالتالي:

- المحال التى تصل مساحتها إلى 15 مترا وتتسع لـ5 زبائن، رسومها 1250 جنيها في النجوع والقرى، و5 آلاف جنيه في المدن والأحياء، و7 آلاف بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و30 ألفا بالأماكن المتميزة.

- المحال التي تتراوح مساحتها من 16م إلى 30م وتتسع لـ10 زبائن، يصل رسم ترخيصها إلى 1500 جنيه في النجوع والقرى، و7 آلاف فى المدن والأحياء، و8 آلاف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و50 ألف جنيه بالأماكن المتميزة.

- المحال التي تتراوح مساحتها من 31 مترا إلى 50 مترا وتتسع لـ20 فردا تبدأ رسومها من 2500 جينه في النجوع والقرى لتصل إلى 70 ألف جنيه في الأماكن المتميزة، أما التي تتراوح مساحتها من 51 إلى 70 مترا وتتسع لـ30 فردا، فرسومها 3500 جنيه فى القرى، و15 ألفا بالمدن وتصل إلى 90 ألفا في الأماكن المتميزة.

- المحال التي تتراوح مساحتها من 71 إلى 90 مترا وتتسع لـ40 فردا تبلغ رسومها 5 آلاف جنيه في النجوع والقرى، و30 ألفا في المدن والأحياء، و35 ألفا في عواصم المحافظات و100 ألف جنيه بالأماكن المتميزة، ويصل رسم ترخيص المحال الأكبر من 90 مترا إلى 7000 جنيه في النجوع والقرى، و50 ألف جنيه في المدن والأحياء، و60 ألف جنيه بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و100 ألف جنيه بالأماكن المتميزة.

- حدد ترخيص تقديم «الشيشة» في المقاهي والمطاعم والكافيهات المختلفة، لتتراوح بين 600 جنيه للمساحات الصغيرة بالقرى والنجوع، وتصل إلى 10 آلاف جنيه بالمحال التي تتجاوز مساحتها 91 مترا في الأماكن المميزة.

المحال التي تباشر نشاطا لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر

أما المحال التي تباشر نشاطاً لا يمثل درجة كبيرة من المخاطر، فجاءت رسومها كالتالي:

- المحال التي تصل مساحتها لـ15 مترا وتتسع لـ5 زبائن، يبلغ رسومها 1000 جنيه فى النجوع والقرى، و3 آلاف في المدن والأحياء، و5 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و20 ألفا في الأماكن المتميزة.

- المحال التي تتراوح مساحتها من 16 مترا إلى 30 مترا وتتسع لـ10 زبائن، تصل رسومها إلى 1250 جنيها في النجوع والقرى، و4 آلاف في المدن والأحياء، و6 آلاف في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، و40 ألفا في الأماكن المتميزة.

- المحال الأكبر من 90 مترا تصل رسومها إلى 6000 جنيه في النجوع والقرى، و40 ألفا في المدن والأحياء، و100 ألف بالأماكن المتميزة.