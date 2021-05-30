عقوبة مخالفي قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

أعلن المركز الإعلامي للحكومة قرارات مجلس الوزراء اليوم، بخصوص مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات التجارية والمقاهي، خلال الفترة المقبلة، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي اشتملت على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

عقوبات المخالفين لقرارات مجلس الوزراء اليوم

وقرارات مجلس الوزراء اليوم اشتملت على العقوبات المقررة على مخالفي تلك المواعيد، والتي جاءت منطبقة على ما نص عليه القانون رقم 154 لسنة 2020 الذي اقره مجلس النواب، حيث نص على العقوبات التالية:

- تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد

- الغلق الفوري للمحلات التجارية لمدة أسبوعين

- غلق المحال لمدة شهر في حالة تكرار المخالفة

- تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، التي من بينها منع تقديم الشيشة.

- وبحسب القرارات الوزارية المنصوص عليها، فإنه في حالة مخالفة المحال التجارية للإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم سيجري توقيع غرامات مالية تبدأ بـ50 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وفي حالة تقديم الشيشة في المقاهي ستصل العقوبة للغلق الفوري.

قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن المحال التجارية

وحسب قرارات مجلس الوزراء اليوم، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يوميا من الساعة السابعة صباحا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

كما ستكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).

كذلك ستكون مواعيد فتح وغلق جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.