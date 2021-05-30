إصابة شخصين وفقدان آخر في تفحم مركب خاص بشواطئ الغردقة «صور»

أصيب، اليوم الأحد، شخصان بإصابات متباينة، ولم يتم العثور على الشخص الثالث، وتم فقده في أثناء اشتعال النيران بمركب خاص، بالقرب من جزيرة الجفتون جنوب مدينة الغردقة، كان في طريقه لرحلة سياحية إلى مرسى علم، وتم إنقاذ باقي الأشخاص المتواجدين على متن اليخت.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا، يفيد بنشوب حريق في يخت صغير جنوب مدينة الغردقة، وتحديدا بالقرب من جزيرة الجفتون، وتم إخطار الجهات المعنية، وتحركت على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين اشتعال النيران في المركب بالكامل وغرقه، ما أسفر عن إصابة شخصين وفقد شخص آخر، لم يتم العثور عليه نتيجة لتفحم المركب بالكامل.

وأكد أحد العاملين في المجال البحري، وأحد شهود العيان، أن المركب ملك لأحد أصحاب الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، لافتًا إلى أن المركب مخصص للبرامج الترفيهية، وانطلق من أحد الفنادق السياحية الكائنة بمنطقة السقالة بشارع شيراتون السياحي جنوب مدينة الغردقة، حيث كان في طريقه لرحلة سياحية إلى شواطئ مرسى علم جنوب مدينة مرسى علم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.