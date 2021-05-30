الشباب: النقل وافقت على تطوير «دائري الغردقة» استعدادا لـ«آيرون مان»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ مصر أبهرت العالم أجمع في تنظيم كأس العالم لكرة اليد، وهي قادرة على تنظيم الأحداث الكبري في الرياضة، موضحا أنّ الوزارة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجميع الوفود الأجنبية.

وأضاف صبحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في وزارة النقل، لإعلان تنظيم مشروع آيرون مان بمحافظة البحر الأحمر، أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وافق على تطوير الطريق الدائري لمنطقة الغردقة، استعدادا لبطولة آيرون مان، والعمل على تنشيط السياحة، مؤكدا أنّ هناك تنسيق كامل مع وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر، استعدادا للبطولة والعمل على تطوير الرياضة المصرية.