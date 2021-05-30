نائب وزير السياحة تتفقد مركز لقاح كورونا للعاملين بالقطاع في الغردقة

تفقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، اليوم الأحد، مركز تلقي لقاح كورونا للعاملين بقطاع السياحة بالبحر الأحمر، المقام بأحد المنشآت السياحية بالغردقة، بحضور الدكتورة نيرمين ناجي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، ووحيد التهامي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

أكدت نائب وزير السياحة أن زيارتها للغردقة تأتي بتكليف من وزير السياحة، بمتابعة عمليات التلقيح، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد منع أي شخص من العمل في الفنادق دون الحصول على اللقاح، مشيرة إلى الاقتراب من تطعيم جميع العاملين في السياحة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت شلبي، خلال جولتها بمقر سحب عينات تحليل pcr من الأجانب المغادرين، أن مصر لن تسمح بدخول الأجانب بدون pcr وكذلك توفر له جميع التحاليل المطلوب من الدول المختلفة للدخول إليها، مشيدة بالقطاع الصحي لتقديم كافة التسهيلات لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي وكذلك سحب عينات الأجانب المغادرين.

مقرات تلقى لقاح كورونا بمدن البحر الأحمر

اختارت الصحة أربعة مقرات لتلقي لقاح كورونا بمدن رأس غارب والغردقة والقصير ويقع مقر مدينة رأس غارب بوحدة الأمل بوسط المدينة ومقرات الغردقة احدهما بوحدة الأحياء الصحية شمال مدينة الغردقة والآخر بأحد المنشآت السياحية بالقرب من ميدان العروسة جنوب مدينة الغردقة بينما مقر مدينة القصير يقع بوحدة المستعمرة (مستشفى القصير القديم ) بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.