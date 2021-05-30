جامعة الزقازيق: 7 حالات مصابة بالفطر الأسود خلال الـ10 أيام الأخيرة

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن هناك 7 حالات مصابة بالفطر الأسود في مستشفى الجامعة خلال العشرة أيام الأخيرة، مبينًا أنه كان يتم استقبال مصابين بالفطر الأسود من 5 إلى 10 حالات قبل ظهور فيروس كورونا المستجد وكان السبب ضعف المناعة.

وأضاف «شعلان» خلال مداخلة في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on » اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك مستشفى عزل كورونا في المحافظة دخل إليها 1600 إلى العناية المركزة ولم يصاب أي منها بالفطر الأسود.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن هناك حالة من المصابين بالفطر الأسود لم تصاب من قبل بفيروس كورونا المستجد وهي حالة خطيرة ومتقدمة ولكن الـ 6 الباقيين أصيبوا بكورونا، مشيرًا إلى أن هناك 3 أفراد حالاتهم مستقرة، وهناك حالة وحيدة في العناية المركزة، لافتا إلى أن معدل الإصابات بالفطر الأسود ليست مرتبطة بفيروس كورونا ولكن بالعلاجات المستخدمة لفيروس كورونا في ظل استخدام مضادة حيوية دون الرجوع إلى متخصص، ناصحًا المريض بالتواصل مع أخصائي متميز لكي يعالج.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق إلى أن الإكثار من استخدام الكورتيزون يقلل من المناعة مما يسهل الإصابة بالفطر الأسود، منوهًا إلى أن مرضى الإيدز ونقل الأعضاء أيضًا عرضة للإصابة بالفطر الأسود وكذلك الأشخاص الذين يحصلون على كيمياويات، موضحًا أن الفطر الأسود يغلق الشعيرات الدموية ويمكن علاجه بشكل مبكر من خلال إزالته والعلاج عن طريق الأدوية ولكن إذا تزايد يمكن أن يصل إلى المخ ومناطق مختلفة مما يتطلب التدخل الجراحي، موجهًا النصيحة لأي شخص مصاب بسرعة بالتوجه إلى طبيب أنف من أجل العلاج.