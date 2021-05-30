تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من تباعات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذى أصيبت به منذ عدة أسابيع جراء مشاركتها فى مسلسل عالم موازي مع ابنتها دنيا سمير غانم والذي على أثره أصيبت وابنتها وزوجها الراحل الفنان سمير غانم.

الفنانة دلال عبد العزيز ترقد في العناية المركزة

الفنانة دلال عبد العزيز حالتها الصحية ليست على ما يرام، حيث إنها مازالت تعاني من صعوبات بالغة فى التنفس بسبب ما خلفه فيروس كورونا فى رئتها، وحتى تلك اللحظة مازالت معزولة فى إحدى مستشفيات القاهرة، وعلى الرغم من أن نتيجة المسحة الأخيرة جاءت «سلبية» إلا أن مستوى الأكسجين فى الجسم أقل من 90 مما ألزمها البقاء فى العناية المركزة.

الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم شئ عن وفاة زوجها

الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي غادر الحياة الأسبوع الماضي إثرمشاكل صحية فى جهاز الكلى، بالإضافة لإصابته بفيروس كورونا، فما زال الجميع يخفي الخبر عن «دلال» حتى لا تنتكس حالتها الصحية، وفقا لتصريحات تليفزيونية أدلى بها الإعلامي رامي رضوان، قائلا: « إدارة المستشفى منعت عنها تشغيل التلفزيون كما تم سحب الهواتف المحمولة منها، كما أن أولادها لا يرتدون الملابس السوداء أثناء الزيارة"، مشيرًا إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تشعر بأن هناك شئ غير واضح ولكنها لا تستطيع أن تبوح به.

وفي نفس السياق، طالبت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها بالدعاء لوالدتها دلال عبد العزيز التي لا تزال تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، حيث كتبت عبر «انستجرام»: «دلال عبد العزيز.. اللهم اشف دلال عبدالعزيز فأنت اعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما، يامن تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف يجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل».