طرق التواصل مع فريق «الصحة» لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي

كشفت وزارة الصحة والسكان، آلية التطعيم بـ لقاح فيروس كورونا، حيث يتمّ أخذه في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، مؤكدة أنَّ اللقاح يحمي من الإصابة بنسبة 86%، كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال لقاء جمعها بالدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق، أنَّه سيتمّ إصدار شهادة باللغتين العربية والإنجليزية، لمن حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، على أن تطبع تلك الشهادات مباشرة من الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وأنشأت «الصحة» منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد طريقة التواصل مع الفريق الطبي لمتابعة الحالات الطارئة لمرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي، الهدف من إنشاء منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة في مصر.

طريقة التواصل مع الفريق الطبي لمتابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي

أوضحت وزارة الصحة والسكان أنَّ التواصل مع الفريق الطبي لمتابعة الحالات الطارئة لمرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي، يتم من خلال إرسال كلمة «عزل» على رقم 1440، لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا.

ـ يجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة.

ـ في حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة.

ـ في حالة إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وإدخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة إدخال البيانات.

ونوهت الوزارة بأنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.

الهدف من إنشاء منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى كورونا

ـ توفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.

ـ إمكان الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة.

ـ تقديم خدمة المتابعات التليفونية للمرضى بالعزل المنزلي من متخصصين في وزارة الصحة.

ـ متابعة صرف العلاج لحالات كورونا المعزولة منزليا ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.

قواعد الحماية من فيروس كورونا

ـ البقاء في المنزل حال ظهور أي أعراض، والاتصال بالخط الساخن.

ـ التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر واحد.

ـ الابتعاد عن التجمعات.

ـ التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات.

ـ غسل الأيدي، داخل وخارج المنزل.

ـ ارتداء الكمامة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالإسراع في التسجيل على موقع لقاح فيروس كورونا، خاصة أنها قامت بفتح الموقع للمواطنين، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.