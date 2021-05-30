«الحكومة» تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة بعد القرارات الجديدة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن امتحانات الثانوية العامة وكذلك امتحانات الجامعات لا تقلقنا بالمرة، فالعام الماضي كانت جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أشد وطئًا من العام الجاري، ونجحت الدولة المصرية في إجراء تلك الامتحانات بشكل سلسل وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وكافة الاجراءات الاحترازية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، على شاشة «extra news».

وأضاف «سعد»، أن نجاح الدولة في تجربة الامتحانات الثانوية العام الماضي سيتم البناء عليها مجددًا، وسيتم عقد الامتحانات وفق نفس الإجراءات الاحترازية، «الامتحانات لا تُقلقنا على الإطلاق، ولا يجب أن يكون هذا الأمر مسار قلق من أولياء الأمور»، وستقام الامتحانات في موعدها، مشددًا على ضرورة التزام المحال التجارية في مصر بمواعيد الإغلاق، في الساعة الحادية عشر، وتزيد ساعة في الإجازات الرسمية والأسبوعية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه على مستوى دور المناسبات الملحقة بالمساجد، فهي لا تزال مغلقة ومحظور فتحها لإقامة أي عزاء، مؤكدا أن العزاءات التي تقام أيضا في الشوارع محظورة وممنوعة، ومن يقيمها يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين.

وأرجعت اللجنة قرارها، نظرا لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.