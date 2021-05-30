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واشنطن: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

غريفيث :سنوفّر 360  مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر الأونروا

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سحر المكاوى
10:49 م | الأحد 30 مايو 2021
بايدن

بايدن

أعلنت المتحدّثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، أنّ الولايات المتّحدة تتطلّع إلى مزيد من التعاون مع مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزّة وإيصال المساعدات للقطاع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأشارت جريفيث، إلى أنّ واشنطن ستوفّر360 مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر «أونروا» ومنظّمات أخرى.

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