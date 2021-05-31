بينهم طفل.. 9 وفيات وإصابات في مشاجرات بقنا خلال 24 ساعة

شهدت محافظة قنا، أمس الأحد،، 3 مشاجرات بينها اشتباكات مسلحة في قريتين، وقيام بائع متجول بالاعتداء على موظفين عمومين، أسفرت عن مصرع شخصين من بينهم طفل، وإصابة 6 أخرين .

مصرع طفل ومزارع في معركة مسلحة بقرية الفاوية

لقى شخصان مصرعهما، أمس، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب اشتباكات بين أفراد عائلتين بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة.

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع كل من: «حسن .م.ج»، 15 عاماً، إثر تلقيه طلقا ناريا عن طريق الخطأ استقر في صدره خلال تواجده بالصدفة، و«زيدان.ج»، 29 عاما، بطلق ناري في الرأس، مقيم قرية الفحيرة بالسمطا، خلال تواجده مع أحد أطراف الصراع لوجود صلة قرابة بينهم، وألقت الأجهزة الأمنية على 3 متهمين، وفرضت كردونا أمنيا.

بائع متجول يصيب 3 موظفين ويمزق ملابسهم في سوق نقادة

مزق أحد الباعة الجائلين في سوق الأحد، بقرية دنفيق في مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، ملابس 3 موظفين بسلاح أبيض، كما أصابهم بكدمات بسيطة بعد مطالبتهم له بالدخول إلى موقع البايكات المخصصة لكل البائعين وفق مساحة حددها مجلس مدينة نقادة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نقادة، يفيد بقيام بائع متجول في سوق الأحد في قرية دنفيق، يدعى «ع.م.ط»، مطلوب في قضايا، بتمزيق الملابس الشخصية لـ 3 موظفين في الوحدة المحلية، لمطالبته بالدخول بتروسيكل خاص به على بضاعة، كان يبيعها خارج السوق إلى منطقة البايكات.

وقال ياسر أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نقادة، إنه جرى تحرير محضر للمتهم بالتعدي وتمزيق ملابس موظفين عموميين وإصابتهم، مؤكد لا تهاون مع كل مواطن يتعدى موظفين يقومون بعملهم، وأن الوحدة لن تسمح بأي بائع يبيع خارج السوق المحدد.

بينهم ربة منزل.. إصابة 3 في اشتباكات مسلحة بالسمطا

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية، فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تبين إصابة كل من: أسامة النجار محمد، 50 عاما، بطلق نارى فى الظهر، ونجاة محمد شحات، 52 عاما، بطلق نارى فى الساق اليسرى، وإسلام عادل السنوسي 18عاما بطلق نارى فى الذراع الأيسر.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء للمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.