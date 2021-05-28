الأمن يفض مشاجرة بأسلحة نارية في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج، على مشاجرة بقرية «الحمادية»، دائرة مركز سوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وأصيب في المشاجرة 6 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى للعلاج، وبتمشيط مسرح المشاجرة عثر رجال الشرطة علي 3 بنادق وطبنجة وذخيرة مخبأة في جوال بلاستيكى بحظيرة ماشية ملك احد المشاركين المشاجرة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية الحمادية، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور المركز والرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

وتبين نشوب المشاجرة بين كل من طرف أول «عبد اللطيف.ح.ع»، 31 سنة، عامل، «عبد الهادي.ا.ع»، 22 سنة عامل، «هيثم.ح.ع»، 36 عامًا، عامل، مصابين بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان «محمود.ع.ع»، 38 سنة، عامل، وفرج.ع»، 37 عامًا، عامل، «علي.ع.ع»، 30 سنة، عامل، مصابين بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

وضبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وبتمشيط مكان المشاجرة عثر في حظيرة الأول من الطرف الأول علي جوال بلاستيكي وبداخله بندقية آليه و2 خزينة، و20 طلقة، طبنجة CZ عيار 9 ملى بخزينتها وداخلها طلقتين من ذات العيار، بندقية ألماني وبندقية خرطوش بروحين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات مع المتهمين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.