احذر عصابة النساء.. القصة الكاملة لسرقة رواد الطريق الإقليمي في بنها

الرغبة في الثراء السريع وكسب المال بأي طريقة، جعل 3 سيدات بمحافظة القليوبية يلجأن لتكوين تشكيل عصابي لسرقة رواد الطريق الإقليمي دائرة مركز بنها، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط الجناة بعد أن نجح أحد قائدي السيارات في مطاردتهن والاستغاثة بقوة أمنية، ليتم القبض عليهن بعد أن سرقن منه مبلغ مالي وصل إلى 20 ألف جنيه، بعد أن قمن بخداعه وطلب توصيله متخفين في ملابس منتقبات، ولكنه كشف الخدعة وطاردهن وجرى ضبطهم

ورود بلاغات ضد عصابة النساء بأمن القليوبية

ووصلت بلاغات لأجهزة الأمن بقيام 3 سيدات تخصصن في سرقة سائقي السيارات على الطريق الإقليمي في دائرة محافظة القليوبية، متخفيات في النقاب، حيث يقفن على جانب الطريق ويقمن باستيقاف سيارات النقل التابعة للشركات لعلمهن بأنها تقوم بتوزيع بضائع وتحصيل أموال، ثم تقوم اثنتان منهن بمشاغلة السائق ومغافلته وتقوم الثالثة الجالسة بجواره بسرقة أي أموال معه.

فريق بحث أمني للبحث عن عصابة النساء

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير، مأمور مركز شرطة بنها، يفيد قيام قوة أمنية تابعة للمركز بضبط 3 سيدات يقمن بمغافلة السائقين وسرقتهم على الطريق الإقليمي دائرة مركز بنها.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمركز بنها لتفقد الطريق الإقليمي في نطاق المركز، شاهدت القوة أحد الأشخاص يقوم بمطاردة 3 سيدات على الطريق، محاولا الإمساك بهن فقامت القوة بضبطهن.

تحريات المباحث تكشف هوية عصابة النساء

وبالفحص تبين أنهن كلا من «م ع ح»، 32 عاما، و«و ع ح»، 40 عاما، و«ه ع أ»، 45 عاما، وبسؤال الآخر تبين أنه سائق سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تصنيع الجبن، واتهمهن بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه أثناء توقفهن على جانب الطريق، حيث طلبن منه توصيلهن، وأثناء ركوبهن معه غافلته إحداهن وقامت بسرقة المبلغ من حقيبة كانت بجواره بها 37 ألف جنيه، واكتشف السرقة عقب نزولهن فقام بمطاردتهن.

وتبين من التحريات أن المتهمات اعترفن بارتكاب وقائع مماثلة، وبتفتيشهن عثر بحوزتهن على حقيبة بها ملابس محجبات عبارة عن 6 خمار وملابس منتقبات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهن على ذمة التحقيقات.

تحقيقات النيابة مع عصابة النساء بالقليوبية

وأمر عبد الله علي، رئيس نيابة مركز بنها، بحبس 3 سيدات، 4 أيام، لاتهامهن بسرقة رواد الطريق الإقليمي، حيث يرتدين ملابس المنتقبات ويقفن على الطريق لطلب التوصيل من المارة بسياراتهم، ويقمن بمغافلة الضحية وسرقة متعلقاته أو المبالغ المالية التي بحوزته.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال السائق الذي طاردهم بعد سرقته واستغاثته بقوة أمنية ألقت القبض عليهن.

اعترافات المتهمات أفراد عصابة النساء بالقليوبية

وأدلت المتهمات باعترافات تفصيلية بالواقعة، حيث أكدن أنهن اختمرت لديهن الفكرة لتحقيق الثراء السريع، حيث يتخفين من ملابس المنتقبات ويقفن في المناطق النائية على الطريق الإقليمي بنطاق مركز بنها، يستعطفن المارة بسياراتهم لتوصيلهن وبعد الركوب معه يتم مغافلته وسرقة أموال أو متعلقات ثمينة بحوزته ويفرن هاربين بعد طلب النزول في نقطة معينه على الطريق.