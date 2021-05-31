يخدم دمياط والمحافظات المجاورة.. 9 معلومات عن المجزر الآلي بشطا

يعتبر مشروع المجزر الآلي بشطا، واحدا من المشاريع الهامة التي تشهدها محافظة دمياط خلال الفترة الحالية، والذي ينفذ على عدة مراحل بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإسكان، لذا نستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المشروع:

معلومات عن مجزر 15 مايو قبل افتتاحه.. مساحته 7 أفدنة ويخدم 5 أحياء

-1- ينفذ المشروع بمنطقة شطا بتكلفة 199 مليون جنيه.

2- ينفذ المشروع على مساحة 12 فدانا.

3 - المشروع يضم مجزرا آليا ـ محجرا بيطريا - محطة تدوير - إنشاء محطة معالجة - مجزرا ذا خدمات متعددة ومحطة لتدوير مخلفات «كوكر».

4 - المشروع يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية.

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5 - الهدف من إنشاء المجزر خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

6 - موقع المشروع متميز حيث يقع بين مينائي دمياط وبورسعيد.

7- يخدم المشروع محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

8- إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التي تترتب عليها

9 - يوفر المشروع فرص عمل جديدة.

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يذكر أن وزير التنمية المحلية وجه بتكثيف الأعمال الجارية والإسراع في تنفيذ المجزر الآلي بدمياط، والانتهاء منه فى التوقيتات الزمنية المحددة، خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية والأعمال الإنشائية والتشطيبات لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.

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