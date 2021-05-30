الخارجية الأمريكية: متفائلون بانفراجة قريبة في ملف السد الأثيوبي

قالت جيرالدين جيريفيت، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر جهود الدبلوماسية المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد التصعيد الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن واشنطن تتطلع للمزيد من التعاون مع جمهورية مصر العربية، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب للفلسطيني.

وأضافت «جيريفيت»، خلال حوارها عبر «زوم» على شاشة «extra news»، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر «أونروا» ومنظمات أخرى، وستركز على الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين، موضحة في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدورها في الشرق الأوسط، كما تشكر الدولة المصرية على الجهود المبذولة في الأزمة الليبية.

وأردفت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تقريب الرؤى حول السد الإثيوبي ومتفائلون بتحقيق انفراج، وتعمل الولايات المتحدة في هذا الملف من عدة زوايا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تؤيد التوصل إلى تسوية دائمة توقع عليها الدول الثلاث حول السد، كما أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أجرى مباحثات في مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى الحل الأمثل لقضية السد الأثيوبي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تعمل على ملف سد النهضة من عدة زوايا بهدف أن يكون هناك استقرار في المنطقة والحد من الانتهاكات في منطقة تيجري الإثيوبية، «نعمل من أجل إيجاد الحلول الأمثل لأزمة سد النهضة وندرك أن هناك مخاوف حقيقة عند الدول الثلاث، ويجب أن يكون هناك تسوية توافق عليها جميع الأطراف ونحن في المرحلة الأولى من أجل تحقيق أنسب حل لهذه الأزمة».