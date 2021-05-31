5 خطوات تسجيل لقاح كورونا لصيادلة الإسكندرية وأسرهم
تلقي اللقاح سيكون بأرض نادي الشاطئ بسابا باشا
كتب:
كيرلس مجدى
07:17 ص | الإثنين 31 مايو 2021
لقاح كورونا
أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، عن طرق تسجيل أخذ لقاح كورونا للصيادلة وأسرهم من الدرجة الأولى الذين لم يسبق تسجيلهم في منظومة وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وذلك بعدما تم الاتفاق مع الدكتور سعيد السقعان وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، على توفير جرعات من اللقاح للصيادلة وأسرهم.
5 خطوات لتسجيل لقاح كورونا لصيادلة الإسكندرية وأسرهم
وأوضح الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، عن 5 خطوات لتسجيل لقاح كورونا لصيادلة الإسكندرية وأسرهم، تتم من خلال التسجيل عن طريق نقابتهم، حيث أعدت النقابة النظام التالي للتسجيل تسهيلا لهم:
- التسجيل في النموذج الخاص المعد من قبل وزارة الصحة علي اللينك التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home
- للتسجيل للصيدلي يتم اختيار «فئات طبية».
- للتسجيل لأسر الصيادلة يتم اختيار «أمراض مزمنة» أو «فئات أخرى» حسب الحالة.
- بعد الحصول على رقم الطلب المكون من 20 رقما يتم ملء النموذج الخاص بالنقابة من خلال اللينك التالى:https://forms.gle/pwwDt1UxAereYFY87
- سيتم تحديد موعد لتلقي اللقاح بأرض نادي الشاطئ بسابا باشا وإبلاغ كل من سجل بالموعد المحدد لتلقي اللقاح.
ما هو الوضع الحالي للصيادلة وأسرهم الذين سجلوا في لقاح كورونا مسبقاً؟
وأكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، أن لكل من سبق له التسجيل على موقع الوزارة ولم يتلق رسالة بالموعد المحدد بعد، يمكنه ملئ النموذج الخاص بالنقابة دون الحاجة لإعادة التسجيل على موقع الوزارة.
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