اليوم.. وزير الكهرباء يفتتح مشروع تطوير محطة سيدى كرير

يفتتح اليوم الاثنين، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروع تطوير محطة سيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، بالتعاون مع شركة «ميتسوبيشى هيتاشى» لأنظمة الطاقة MHPS.

ضمن مشروع رفع كفاءة 6 ست وحدات توليد غازية

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تكلفة تطوير مشروع محطة سيدي كرير، بلغت 13.47 مليار ين يابانى، بخلاف الضرائب، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه المشروع ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة (6) وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات بمحطات إنتاج شمال القاهرة والعطف وسيدى كرير والتي تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة.

استغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية

وأشار المصدر إلى أن المشروع يهدف لاستغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الست فى رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3,4%، بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8000 ساعة تشغيل إلى 12000 ساعة تشغيل.

وأضاف أن تحديث الوحدة في إطار عقد طويل الأجل لتأهيل وتحسين الأداء للوحدات الغازية بمحطات سيدى كرير وشمال القاهرة والعطف، بإجمالى 13,3 مليار ين ياباني ضمن قرض ميسر.

يذكر أنه تم عام 2016 توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر واليابان، تمول بموجبها الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» توفير قرض في حدود 41 مليار ين يابانى يسدد على 40 سنة بفترة سماح 10 سنوات، وفائدة 0,3%، لتحديث ورفع كفاءة 6 وحدات غازية تعمل بدون استخدام وقود إضافي.

توقيع عقد طويل الأجل لوحدات توليد بالإسكندرية والقاهرة والبحيرة

وسيتم خلال الافتتاح توقيع عقد صيانة طويل الأجل لعدد من وحدات توليد الكهرباء بالإسكندرية والقاهرة والبحيرة، بحضورالسفير اليابانى بالقاهرة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة والمهندس محمد العبد رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مالكة محطة سيدي كرير وقيادات قطاع الكهرباء.