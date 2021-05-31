مصرع الممثل الأمريكي «جوزيف لارا» جراء تحطم طائرة في «تينيسي»

لقى الممثل الأمريكي، جوزيف لارا، مصرعه، إلى جانب 6 أشخاص آخرين، جراء تحطم طائرة في ولاية «تينيسي»، الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ولعب «لارا»، الدور الرئيس في مسلسل «طرزان: المغامرات الملحمية» التلفزيوني الذي جرى بثه لأول مرة في الفترة من 1996 إلى 2000، كما لعب دورا في مسلسلي «بايواتش»-1989-2001- و«كونان» 1997-1998.

ظهر «لارا» لأول مرة على أنها البطل الذي أنشأه الكاتب الأمريكي، إدجار رايس بوروز، في الفيلم التلفزيوني «طرزان في مانهاتن» قبل إعادة تأدية الدور في المسلسل التلفزيوني «طرزان: المغامرات الملحمية».

«دائرة ريزيرفورد»: الطائرة سقطت في بحيرة شمال ولاية «تينيسي»

وأعلنت سلطات «دائرة روثرفورد» أن طائرة صغيرة من نوع «سيسينا سي501» Cessna C501 سقطت، أمس الأول السبت في بحيرة شمال ولاية «تينيسي»، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم لارا وزوجته، جفين شامبلين.

وكانت الطائرة تنفذ رحلة من تينيسي إلى فلوريدا وسقطت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها، فيما لم تذكر السلطات حاليا سبب الحادث، مؤكدة فتح تحقيق فيه.

من جانبه، قال مسؤول الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد، النقيب جوشوا ساندرز، خلال مؤتمر صحفي: «لقد تحولت جهودنا من جهود الإنقاذ إلى جهود التعافي، لم نعد نبحث عن أحياء في هذه المرحلة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتقود كل من «إدارة الطيران الفيدرالية» و«المجلس الوطني لسلامة النقل»، التحقيق في حادث تحطم الطائرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.