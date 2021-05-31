محاكم وشائعات ومرض.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت رواد السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أهم هذه الأحداث.

هالة صدقي في بيت الطاعة

أعلنت الفنانة هالة صدقي، على حسابها عبر «انستجرام»، طلب زوجها لها في «بيت الطاعة»، حيث نشرت صورة من الطلب وعلقت قائلة «خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع انه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه».

وأضافت «صحيح هو في أمريكا وأنا في مصر، فشكلها هتكون طاعة on line، استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لأ، مقولة غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها».

درة تنفي حملها

كما نفت الفنانة درة ما تردد مؤخرا عبر السوشيال ميديا عن حملها بعد ظهورها في حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، لترد الفنانة على هذا الخبر عبر حسابها على «فيسبوك» قائلة: «يرجى التوقف عن نشر الشائعات عني!.. أنا لست حامل ومن فضلكم احترموا حياتي الشخصية.. شكرا لكم».

خضوع ابن ايناس عز الدين لعملية خطيرة في المخ

طالبت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها على «فيسبوك»، متابعيها، الدعاء لابن الفنانة إيناس عز الدين، والذي يخضع حاليا لعملية جراحية في المخ.

وكتبت نهال عنبر «الرجاء الدعاء لابن ايناس عز الدين، حاليا ابنها بيعمل عملية خطيرة في المخ، اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام».

كما طالبت إيناس عز الدين، أيضا منذ ساعات، جمهورها عبر «فيسبوك» الدعاء لابنها قائلة: «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد».