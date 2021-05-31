مريم سعيد تعلن اشتباه إصابتها وابنها الصغير بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة مريم سعيد، عبر حسابها على «فيسبوك» شعورها بأعراض تشبه أعراض كورونا هي وابنها الصغير.

وكتبت «مريم» عبر صفحتها «صداع وتكسير عظام أنا وابني الصغير، ربنا يستر هنكشف الصبح»، وانهالت عليها تعليقات من متابعيها بضروره الكشف متمنين لها الشفاء.

شاركت الفنانة مريم سعيد، خلال الموسم الرمضاني بمسلسل«نسل الأغراب»، حيث جسدت دور خالة «غفران» والتي تنتمي للغجر.

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في الصعيد ويتناول الصراع بين"عساف"و"غفران"ولاد عم ينشأ بينهم العديد من الصراعات تصل ألي حد القتل بسبب استيلاء غفران علي زوجة عساف بعد دخوله السجن،كما تطرق المسلسل لحياة الغجر

خلاف مريم سعيد ومحمد سامي

وكشفت مريم سعيد عبر تعليقها على أحد المنشورات التي تتعلق بمحمد سامي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرضها للإهانة من المخرج خلال التصوير قائلة: «إحنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش».

وقالت في العديد من اللقاءات التلفزيونية والصحفية، إن الفنان محمد سامي أهانها أمام ابنتها وجميع كاست العمل، ولكنها اتحملت ما حدث لها بسبب أكل عيشها، مؤكدة أنها لم تقصد التشهير بالمخرج ولكن تعليقها على المنشور دون قصد، هو الذي كبر الموضوع حيث أنها تكن كل الاحترام للمخرج محمد سامي.