تحطم مروحية لشرطة مكافحة المخدرات في كولومبيا.. وزلزال يضرب مقاطعة صينية

شهدت العديد من الدول بعض الحوادث خلال الساعات الماضية، منها حادث تحطم طائرة تابعة للشرطة الكولومبية في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، كما شهدت مقاطعة تشينجهاي زلزالا ضرب المنطقة.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم، أمس الأحد، جراء سقوط مروحية تابعة لشرطة مكافحة المخدرات في شمالي كولومبيا، وأعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي على صفحته في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نأسف بشدة لمصرع أبطال شرطتنا الخمسة، الذي وقع في مديرية كانتاجاليو جنوبي إدارة بوليفار».

وأضاف دوكي، أن التحقيق سيتم فتحه لتحديد أسباب الحادث، معربا عن تضامنه مع عائلات الأبطالي الذين قدموا كل شيء من أجل الوطن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مكتب صيني: زلزال مقاطعة تشينجهاي لم يسبب أي انهيار جليدي في «جبل أنيماتشن»

وفي الصين، ذكر مكتب «الاستكشاف الجيولوجي البيئي» في مقاطعة تشينجهاي الواقعة شمال غربي البلاد، أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر وضرب المقاطعة قبل أسبوع، لم يسبب أي انهيار جليدي في «جبل أنيماتشن» في الإقليم، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال المهندس البارز في المكتب، «دنج شياو في»، إنه تم إرسال باحثين لرصد الأنهار الجليدية والبحيرات الجليدية على الجبل عقب وقوع الزلزال في 22 مايو الجاري.

وأضاف «في»، أن الفريق البحثي رصد 38 نقطة في الأنهار الجليدية معرضة للانزلاق، فيما لم يقع أي انزلاق جليدي، ولم تحدث أي كوارث ثانوية مثل تشكل بحيرات السدود.